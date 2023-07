📷 Thibaut Courtois is op huwelijksreis met een zeer exclusieve superjacht

Vreemd is het niet dat Thibaut Courtois en Mishel Gerzig kiezen voor een luxueuze huwelijksreis, maar deze jacht is toch nog wel iets ander.

Het koppel is op huwelijksreis met een zeer exclusieve jacht. Dit rond de eilanden van Ibiza en Formentera. Hiervoor gebruiken ze een zeer exclusieve jacht die 41 meter lang meet en een straal van 8 meter heeft. Een prijskaartje is ook niet mis...

De jacht is gebouwd door het Duitse bedrijf Lurssen en heeft een ferm prijskaartje. Eén week de boot huren kost 95.000 euro. Dit is louter voor de boot want er komen nog bijkomende kosten bij voor benzine en bediening aan boord.

Alleen moeten ze er niet verblijven want er is ruimte om 10 gasten te laten slapen. Dit met 8 slaapplaatsen voor de bemanning. De boot beschikt ook over allerhande waterspeeltuigen om de gasten te entertainen. Combineer dit met een eetzaal en een bar en zo zal het kersvers gehuwd koppel zich voldoende kunnen amuseren.