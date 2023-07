'KRC Genk wil uitpakken met spraakmakende terugkeer'

Paul Onuachu beleefde nog geen plezier aan zijn transfer naar Southampton. Hij kwam er amper aan de bak en de club degradeerde ook. Nu is er nieuws.

De Nigeriaanse topschutter Paul Onuachu kreeg in januari dit jaar eindelijk zijn toptransfer naar Engeland. Die was hem eerder al beloofd.

KRC Genk ving liefst 18 miljoen euro voor de spits, maar daarna ging het snel bergaf met hem. En met zijn nieuwe ploeg.

© photonews

Zelf kon hij niet scoren en mocht hij maar 404 minuten meespelen. Internetkenners zouden er een error durven in zien.

En Southampton van zijn kant is ondertussen gedegradeerd naar The Championship. En daar heeft Paul Onuachu geen zin in.

Terugkeer?

De voorbije dagen werden al clubs uit diverse landen aan hem gelinkt, maar ook KRC Genk zou wel degelijk een concrete piste zijn.

Hoeveel geld Genk zal moeten neerleggen om zijn ex-topschutter terug te halen? Dat is nog een heikel punt. En benieuwd of de Nigeriaan ook de stap 'terug' wil zetten. Maar Genk volgt hem in ieder geval concreet op.