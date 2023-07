KV Mechelen op een zucht van Belgische versterking in de defensie

KV Mechelen kende een moeilijk seizoen in de Jupiler Pro League en is dringend op zoek naar versterking. Deze hebben ze mogelijk gevonden met een geboren Mechelaar.

Volgens Gazet van Antwerpen staat Daam Foulon op een zucht van een transfer naar KV Mechelen. Op donderdag heeft hij zijn medische testen afgelegd en deze waren positief. Vrijdag zou hij een meerjarig contract ondertekenen bij de Mechelaars.

Foulon is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Benevento niet werd verlengd. KV Mechelen was niet de enige geïnteresseerde partij. Zo zou ook Zulte Waregem een poging hebben gedaan om de Belgische linksachter binnen te halen.

De verdediger is geboren in Mechelen, maar speelde nooit voor KV Mechelen. Wel in de jeugd van Racing Mechelen en ging nadien naar Lierse en Anderlecht. Zijn profdebuut maakte hij bij SK Beveren waar hij tot 47 wedstrijden kwam.

Vorig seizoen kwam hij uit voor het Italiaanse Benevento waar hij 23 keer in actie kwam. De club degradeerde echter naar de Serie C.