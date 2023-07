KAA Gent heeft echte groeibriljant steviger in de greep, speler legt uit

KAA Gent heeft een nieuwe overeenkomst bereikt met het toptalent dat ze zelf opgeleid hebben: Malick Fofana. De 18-jarige aanvaller tekende bij tot 2026. Nu heeft hij ook gereageerd.

Gent is werk aan het maken van zijn ploeg voor volgend seizoen. Na Kums, Agbor en Pardo was het onlangs de beurt aan Fofana.

De dribbelvaardige Fofana speelt al sinds 2014 bij de Buffalo's en mag zo na een verleden bij Eendracht Aalst als een echt jeugproduct van KAA Gent gezien worden. De voorbije jaren werd hij in het Buffalo Talent Center klaargestoomd voor het eerste elftal.

© photonews

Afgelopen seizoen maakte hij zijn debuut voor de A-ploeg in de Supercup tegen Club Brugge. Sindsdien was hij niet meer weg te denken uit de Gentse selectie. Nu is hij dus tot 2026 verbonden aan de Buffalo's.

Speelminuten

Zijn contractverlenging liet lang op zich waten en had dus wel wat voeten in de aarde. "Maar ik heb eigenlijk nooit getwijfeld", aldus Fofana zelf in Het Nieuwsblad.

"Nu wil ik de nodige volgende stappen zetten om te tonen dat ik erbij hoor in de ploeg", aldus de kwieke winger. Ik wil graag wat meer speelminuten gaan sprokkelen."