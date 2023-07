Opnieuw raak, done deal: Genk haalt toptalent op bij Duitse topclub

Bij KRC Genk maken ze nu al werk van de toekomst. In die hoedanigheid zijn ze ook naarstig op zoek naar versterking. Een deal is nu helemaal rond.

Met Noah Adedeji-Sternberg hadden ze een nieuwe groeibriljant op het oog. En dat is er eentje die adelbrieven kan voorleggen.

Momenteel komt hij uit voor de Duitse jeugdploegen, maar in het verleden was hij ook al actief bij de U17 van België. En hij maakte ook al indruk bij zijn team.

Borussia Mönchengladbach is hem nu kwijt aan KRC Genk. Noah Adedeji-Sternberg is een polyvalente winger, die op beide flanken uit de voeten kan. In eerste instantie zal hij aansluiten bij Jong Genk.

Een doorstroming naar de A-kern zou echter zeker mogelijk moeten zijn voor de 18-jarige winger. De komende maanden zal dat nog moeten blijken.