Iedereen voelt dat Beerschot in zwaar water zit: "Hoop dat ze geen doelloos seizoen moeten spelen"

Jan Van den Bergh verlaat Beerschot om bij het Nederlandse NAC Breda te gaan voetballen. De situatie op het Kiel maakte zijn keuze voor hem makkelijker.

Van den Bergh weet dat het een moeilijk seizoen gaat worden voor de Ratten. “Ik was klaar voor een nieuwe uitdaging. En de huidige financiële situatie van Beerschot leende zich deze zomer wel voor een vertrek. Ik had het gevoel dat er meer goede spelers gingen vertrekken dan dat er zouden bijkomen", zegt hij in GvA.

Ook Oostende en Beveren wilden hem, maar dat lag te gevoelig. “Ik had het daar ook lastig mee, hoor. Het zou niet fijn zijn om tégen Beerschot te moeten spelen. Gelukkig schakelde NAC Breda heel snel. Ik ben de club gaan bezoeken en had er meteen een heel goed gevoel bij.”

Beerschot wenst hij al het beste, maar zoals velen voelt hij dat het een moeilijk verhaal wordt. “De mensen die dagelijks aanwezig zijn, zetten zich met hart en ziel in voor de club. Ik kan echt niets slechts zeggen over de technische staf of het dagelijks bestuur. Maar door de situatie met United World is er natuurlijk wel veel onrust. Ik hoop dat er snel een overname komt en dat Beerschot geen doelloos seizoen hoeft te spelen.”