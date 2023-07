Er is meer na Openda: jonge talentvolle Belg trekt met Lens het voorseizoen in

Heeft u al gehoord van Ayanda Sishuba? Hij maakt in ieder geval veel indruk bij Lens in het voorseizoen. En hij is gewoon een Belg.

In het verleden maakte hij al indruk bij de jeugd van Lens, nu mag hij op 18-jarige leeftijd bij de A-kern zijn ding laten zien. En Ayanda Sishuba doet het goed bij Lens, zoveel is duidelijk. Zaterdag speelde hij mee tegen Duinkerke in een oefenwedstrijd en hij deed het goed. In 35 minuten zorgde hij voor een assist, een goal en twee uitgelokte strafschoppen in een 4-4 gelijkspel. Straf. Et c’est pas terminé pour Ayanda Sishuba :



1️⃣ passé décisive https://t.co/SJ9jNREK7s — Gaillette Academy (@RCLAcademy) July 8, 2023 Sishuba speelde vorig seizoen bij de B-kern en was daar goed voor 9 goals in 18 wedstrijden. Als hij op deze manier verder speelt, dan zal hij snel bij de A-ploeg zijn kansen krijgen. Ayanda Sishuba is de zoon van Asanda Sishuba. Die kan u nog kennen van bij Moeskroen, waar hij 141 wedstrijden speelde in het begin van deze eeuw.