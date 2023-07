Fundamenten van KV Mechelen zijn weer voor jaren verzekerd: "Een legende aan het worden, kan misschien inspireren"

Met de fundamenten van het huidige KV Mechelen moet het voor enkele jaren goed zitten. Dat is de conclusie van de contractverlengingen van Rob Schoofs en Kerim Mrabti, die respectievelijk tot 2027 en 2026 bijtekenden.

Zij zijn de twee spelers die KV Mechelen gaan dragen. "Zeker en vast. Rob en Kerim zijn twee pijlers van de club. De as moet altijd zo sterk mogelijk zijn. Daar zijn we hard aan aan het werken", verzekert Steven Defour. Ook de KVM-coach is uiteraard blij dat enkele dagen geleden het nieuwe contract van Schoofs aangekondigd werd.

Persoonlijk geluk

"Buiten het voetbal is Rob ook een rustige mens die gezinsgeluk en persoonlijk geluk hoog in het vaandel draagt. Hij is natuurlijk al eens naar een grotere club geweest en is daar half mislukt, laat ons zeggen. Bij Mechelen is hij een legende aan het worden, als hij dat al niet is", heeft Defour niets dan lof voor Schoofs.

"Hij is kapitein en speelt altijd als hij zijn niveau haalt. Hij heeft al wat prijzen gepakt en Mechelen is een fantastische club om voor te spelen. Het is niet zo dat er maar 5000 man in ons stadion zit." Union toonde interesse in hem. "Misschien was er bij Union al kans om minder te spelen, daar zou hij een andere status gehad hebben."

© photonews

Eerder geraakte al bekend dat Mrabti verlengde. "Voor de ploeg en de club fantastisch nieuws. Kerim is één van de leiders van deze ploeg. Hij kan misschien ook andere spelers inspireren om bij te tekenen of voor het aantrekken van spelers. Een speler als Kerim, daar werk je en train je graag mee. En daar komen de mensen voor naar het stadion."