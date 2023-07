Belgische coach wacht vol ongeduld op nieuwe kans: "Propere Handen? Ik kreeg de mogelijkheid en heb gekozen om dat te doen"

Peter Maes was tot voor enkele seizoenen één van dé rijzende sterren binnen het Belgische trainersfirmament. Sinds zijn ontslag bij Beerschot VA én zijn verdachtmakingen in 'Propere Handen' is de vrije val echter ingezet. "Al wil ik nu vooral vooruit kijken."

Van het gerecht zal Peter Maes alvast geen last meer hebben. De voormalige coach van onder meer KV Mechelen en KRC Genk trof een minnelijke schikking met het Openbaar Ministerie en slaagde er op die manier in - net zoals vele andere genoemde bestuurders - om zijn straf af te kopen. "Ik probeer verder te kijken in plaats van eindeloos te procederen", legt Maes die keuze uit bij Sporza. "Ik kreeg de mogelijkheid om te schikken en heb ervoor gekozen om dat ook te doen. Ik kan dit hoofdstuk eindelijk afsluiten." Hopelijk krijg ik nog ergens een kans Enig probleem: sinds zijn ontslag bij Beerschot VA in 2021 lijkt geen enkele bestuurder het telefoonnummer van Maes nog te kennen. "Ik ga de komende tijd bekijken wat er op mijn pad komt. Hopelijk krijg ik nog ergens een kans. Ik wil mijn passie opnieuw kunnen uitoefenen."