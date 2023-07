Marc Coucke heeft er een geweldig jaar 2022 opzitten - zoveel winst maakte hij op RSC Anderlecht

Marc Coucke zit al een aantal jaren in het voetbal als investeerder van eerst KV Oostende en nu RSC Anderlecht. Er is goed nieuws te melden over hem.

Marc Coucke heeft er een goed jaar 2022 opzitten op persoonlijk gebied. Hij is zelfs bijna opnieuw miljaardair, zo laat Het Laatste Nieuws weten. De meeste bedrijven en zaken waarin Coucke geld heeft gestoken hebben het goed gedaan in 2022, waardoor zijn vermogen flink is gestegen. Meer dan miljoen winst Ook RSC Anderlecht staat er uiteraard tussen. En ook daaraan heeft de sterke man van paars-wit gewonnen. Volgens de krant is er uiteindelijk 1.273.891 euro winst gemaakt door de Brusselse voetbalclub voor het jaar 2022. Sterke cijfers dus op zich ook wel.