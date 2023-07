Verrassende wending? 'Romelu Lukaku gelinkt aan opvallende deal'

De interesse in Romelu Lukaku lijkt per week te groeien. En dus is de vraag wie er uiteindelijk met hem vandoor zal gaan.

Er waren al veel ploegen geïnteresseerd in Romelu Lukaku, die na een uitleenbeurt aan Internazionale terug naar Chelsea moet. Bij Chelsea lijken ze niet meteen op hem te rekenen, terwijl Internazionale hem niet lijkt te kunnen definitief overkopen. Stadsgenoot AC Milan roerde zich wel voor de speler, net als verschillende clubs uit Engeland wel wat zien in Big Rom. Juventus roerde zich ook afgelopen week en er zouden al gesprekken zijn geweest met Chelsea. Ze zouden bereid zijn om Dusan Vlahovic de andere richting op te sturen en ook nog 25 miljoen euro te betalen. Dat aanbod zou volgens Corriere Dello Sport concreet zijn. Inleveren? Lukaku zelf zou flink willen inleveren om toch bij Internazionale te kunnen blijven en Juventus zou ontevreden zijn met de manier waarop ze bij Chelsea omgaan met de aandacht. Zij vermoeden dat de Engelsen een opbod willen en daarom over de interesse spreken. Chelsea-coach Mauricio Pochettino verwacht Lukaku in ieder geval op 12 juli voor de start van de voorbereiding van The Blues. Het lijkt echter zeer onwaarschijnlijk dat Lukaku volgend seizoen nog rondloopt in Londen.