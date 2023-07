Een ferme opsteker voor Standard? Eigenaar 777 Partners doet opmerkelijke zet en heeft groot bedrag in gedachten

Of Standard kan terugkeren naar de top, hangt voor een groot stuk af van 777 Partners en hoe slagkrachtig de investeringsmaatschappij in de toekomst kan zijn. Daar wordt alleszins werk van gemaakt.

Bronnen zeggen aan persbureau Bloomberg dat 777 Partners een bedrag van 200 miljoen euro wil ophalen om voetbalinvesteringen te doen. De laatste jaren staan voetbalclubs steeds meer op de radars van investeringsfondsen als manier om geld te verdienen. Daar wil 777 Partners gebruik van maken.

De bedoeling is om via zulke investeerders extra kapitaal bijeen te verzamelen om dan in voetbalclubs te investeren. Hiervoor heeft het sportspecialist Tifosy ingeschakeld. Dat begeleidde overigens ook KAA Gent bij de zoektocht naar een overnemer.

Verschillende clubs

Dat is dus potentieel goed nieuws voor Standard, al zijn er verschillende clubs onder de hoede van 777 Partners. Ook Genoa, Sevilla en Hertha zijn in diezelfde Amerikaanse handen beland en ook een ploeg uit de Premier League staat nog op het verlanglijstje. Afwachten maar of er dus ook extra investeringen naar Luik komen.