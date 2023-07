Na het Amerikaanse debacle: KV Kortrijk komt met drastisch besluit en met nieuws over positie van Vincent Tan

Het zijn woelige tijden bij KV Kortrijk. Een drastisch besluit was aan de orde na het Amerikaanse debacle met de Kaminski Group, dat KVK uiteindelijk niet zal overnemen.

Er bestond nochtans een akkoord met de Kaminski Group, maar de centen bleven achterwege. "De verkoop van de aandelen van Vincent Tan aan de Kaminski Group gaat officieel niet door", meldt KV Kortrijk nu. "Het verkoopproces van de club is daarmee stopgezet."

De verkoop van Kortrijk is dus van de baan, Vincent Tan blijft daar vooralsnog de sterke man. "De voorbije seizoenen investeerde onze eigenaar al meermaals fors in verschillende sportieve dossiers en in de operationale werking van de club. Hij zal dat ook in de toekomst blijven doen", klinkt het.

𝙉𝙞𝙚𝙪𝙬 𝙢𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙩𝙚𝙖𝙢 𝙆𝙑𝙆



Om verder te bouwen op de sterke fundamenten van de laatste jaren, wordt Guillaume Nuytten aangesteld als CEO Non-Sports en Pieter Eecloo als CEO Sports.



📝Alle info ⤵️https://t.co/YIAqqXWW4l#AltijdEenKerel 🔴⚪️ pic.twitter.com/3DHWHo4HLD — KV Kortrijk (@kvkofficieel) July 11, 2023

Wat niet wil zeggen dat alles bij het oude blijft. Nadat Matthias Leterme stopte als CEO, zijn enkele verschuivingen noodzakelijk. Guillaume Nuytten wordt CEO Non-Sports. Pieter Eecloo is de nieuwe CEO Sports. Ook Jelle Brulez als Chief Operations Officer en Rik Foulon als Chief Sports Officer behoren tot het nieuwe management.