Dit wordt mogelijk een opvallende titularis van Anderlecht als er geen akkoord komt

Binnen een dikke twee weken speelt Anderlecht al zijn eerste competitiematch, op het veld van Union. Wie er dan tussen de palen zal staan, is momenteel nog koffiedik kijken. Al sluit Brian Riemer niet uit dat het toch Hendrik Van Crombrugge zal zijn.

Anderlecht onderhandelt met Genk over de transfer van Van Crombrugge, maar zolang ze zelf geen andere keeper hebben, is een transfer moeilijk. Van Crombrugge heeft zelf al aangegeven dat hij graag naar Genk wil en speelde om die reden de eerste oefenmatch niet mee.

Maar Riemer beschouwt hem wel nog altijd als kernspeler. "Als Hendrik hier op 28 juli nog is en hij voelt zich goed, dan komt hij in aanmerking om te spelen tegen Union", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Als dat niet het geval is, zal Anderlecht waarschijnlijk het seizoen moeten beginnen met Colin Coosemans onder de lat. Die was vorig jaar nog derde keeper. "Coosemans is goed met de voeten en is ook een opbouwende keeper", vertelt Riemer over de 30-jarige keeper die onlangs zijn contract met vier jaar verlengde.