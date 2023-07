OFFICIEEL: Tweede voormalige Genkenaar tekent bij het Saoedische Al-Hilal

Voormalige spelers uit de Jupiler Pro League hebben ook hun weg gevonden naar Saoedi-Arabië. Na Kalidou Koulibaly tekent nu een tweede ex-Genkenaars voor Al-Hilal.

Sergej Milinkovic-Savic zet zijn loopbaan voort in Saoedi-Arabië. De 28-jarige Servische middenvelder verruilt Lazio voor Al-Hilal. Hij is officieel voorgesteld en tekent een contract voor drie seizoenen bij de topploeg uit Saoedi-Arabië.

Hij maakt de overstap van het Italiaanse Lazio, waar hij onder andere nog ploeggenoot was van Jordan Lukaku. Milinkovic-Savic had bij Lazio Roma nog een contract tot 2024 en Al-Hilal betaalt ongeveer 40 miljoen euro voor de middenvelder.

Milinkovic-Savic is in België vooral bekend van zijn passage bij Racing Genk. Hij was één seizoen actief bij de Genkenaars en vertrok in 2015 naar Lazio Roma voor 12 miljoen euro. Racing Genk had zelf 1 miljoen euro voor hem betaald.