Ook de cijfers liegen niet: twee internationals zien marktwaarde serieus kelderen, volgend seizoen wordt cruciaal

Maar liefst twee Belgen bevinden zich in de Europese top 5 van grootste marktwaardedalers van het jaar. Gezien hun carrièreloop, is dat niet eens zo onlogisch.

Youri Tielemans en Romelu Lukaku zagen hun marktwaarde met maar liefst 30 miljoen euro naar beneden gaan. Tielemans is op dit moment nog 25 miljoen euro waard, Lukaku nog 40 miljoen euro. Daarmee sluiten de twee internationals de top 5 af van grootste marktwaardedalers van 2023.

Een marktwaarde is uiteindelijk 'maar' een indicatie, maar spreekt in dit geval toch boekdelen. Tielemans zag zijn carrière de laatste paar jaren serieus stagneren, begon ook zijn plek bij de Rode Duivels te verliezen en het is dus ook niet onlogisch dat een er geen enkele échte topclub à la Liverpool of Arsenal concrete interesse toonde in hem.

Volgend seizoen is het zaak voor de 26-jarige middenvelder om zijn carrière terug op de rails te krijgen. Bij een club als Aston Villa, waar de druk minder hoog ligt als bij twee bovengenoemde clubs, er met Unai Emery een trainer rondloopt die hetzelfde voetbal predikt, en waar hij toch ook Europees aan de slag kan, moet dat alvast lukken.

Maar ook voor Romelu Lukaku wordt volgend seizoen cruciaal. 'Big Rom' zette vorig seizoen nog een serieuze eindspurt in en klokte af op 14 doelpunten in totaal voor Inter, maar kon doorheen het seizoen te weinig een echte rol van betekenis spelen en was vaker dan hem lief was doublure van Edin Dzeko. Een derde mager seizoen op rij (gezien hij ook in 21-22 een flopseizoen kende bij Chelsea) zou vrij dramatisch zijn voor de spits.

Dat Sadio Mané de lijst aanvoert, hoeft trouwens allesbehalve te verbazen. Alles was aanwezig om zijn marktwaarde te zien kelderen. Zijn totale gebrek aan vorm sinds de overstap van Liverpool, een kuitbeenblessure waar hij lange tijd last van had en waardoor hij het WK moest missen, zijn leeftijd (intussen 31) en zijn opstoot met ploeggenoot Leroy Sané, waardoor hij tijdelijk geschorst werd. De Senegalees zag zijn markwaarde dan ook in één seizoen verdampen van 70 naar 25 miljoen.