Vincent Janssen komt met goed nieuws voor de fans van Antwerp en heeft transfernieuws

Vincent Janssen komt vanuit de stage in Oostenrijk met heel goed nieuws voor de fans van Antwerp. Hij formuleert ook nog een paar wensen.

Vincent Janssen was enorm belangrijk voor Antwerp vorig seizoen. Niet alleen met zijn doelpunten, 16 in de Jupiler Pro League, maar hij liet de ploeg ook beter voetballen. Hij was een aanspeelpunt voor de spelers rondom hem zodoende ze beter en sneller konden aansluiten.

Duidelijke boodschap aan zijn makelaar

Vanuit Oostenrijk kwam hij met zeer goed nieuws voor de fans van Antwerp. “Ik heb m’n agent duidelijk gemaakt dat ik daar geen oren aan heb. Ik ben niet van plan om te vertrekken. Ik hoef er ook niks over te horen. We hebben natuurlijk wel gesprekken en gaan geregeld iets eten, maar dat gaat dan vooral over hoe ik me voel en van die dingen", liet Janssen optekenen bij Het Nieuwsblad.

Hij gaf ook aan dat hij nu al op verschillende plekken in de wereld gevoetbald heeft en dat er één belangrijk gegeven is dat hij bij Antwerp heeft gevonden. Namelijk zich thuis voelen. Dit is op dit moment nog veel belangrijker dat opnieuw in een topcompetitie aan de slag te gaan.

Calvin Stengs

Janssen en Calvin Stengs waren een goed duo op en naast het veld. Beide gingen ook even samen op vakantie naar Italië. Op de vraag of hij opnieuw naar Antwerp komt was hij heel duidelijk. "Ik hoop het. Hij is gewoon een heel belangrijke speler, zowel op het veld als in de kleedkamer. Ik zou graag hebben dat hij komt. Maar ik ga er niet alleen over, jammer genoeg. Anders zou ik het wel weten. Daar zijn andere mensen voor.”

Er werd gesproken over wie de grootste grappenmaker in de kleedkamer is. Daar gaf hij misschien al even wat meer zicht op wie de volgende versterking van Antwerp zal zijn. "Maar als Calvin dadelijk komt, zal het wel niet lang duren.”