'Vincent Kompany in strijd met Engelse en Duitse teams voor ... verdediger Club Brugge'

De transferhonger van Burnley is bijzonder groot. Vincent Kompany gaat daarvoor geregeld eens kijken in de Belgische competitie. Voor één speler is de concurrentie wel enorm.

Nadat Abakar Sylla zijn transfer lijkt te gaan afronden voor 20 miljoen euro - plus bonussen - is het aan de volgende verdediger om weg te trekken uit Jan Breydel. Ook Jack Hendry staat namelijk nadrukkelijk in de belangstelling. Hamburg is de laatste ploeg die zich heeft geroerd voor de Schotse verdediger. Dat weet ook Het Nieuwsblad te bevestigen. © photonews De centrale verdediger kan ook naar verschillende teams uit The Championship, terwijl dus ook het Engelse Burnley van Vincent Kompany zich al roerde. En dus is er keuze. Als het van Hendry zelf zou afhangen, dan zou de keuze op Engeland vallen. Veel zal natuurlijk ook afhangen van welke prijs de verschillende teams voor hem willen neertellen. Vele geïnteresseerden Ook andere clubs uit de Premier League worden genoemd, zoals Wolverhampton, Crystal Palace, Fulham en Nottingham Forest. Blauw-zwart houdt de boel in de gaten. Als zowel Sylla als Hendry de club eerstdaags zouden verlaten, dan moeten de Bruggelingen alsnog de markt op. Dan valt er ook aan inkomende zijde nog iets te verwachten.