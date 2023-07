Antwerp ziet doelman vertrekken op stage

Antwerp is bezig aan zijn laatste stagedag in Oostenrijk en ziet dat één van hun doelmannen niet aanwezig is.

Bij Antwerp stonden er op vrijdag maar vier doelmannen op het trainingsveld in plaats van de gebruikelijke vijf die mij zijn op stage in Oostenrijk. Davino Verhulst ontbrak namelijk, maar gelukkig was er niets ernstig aan de hand. De doelman van Antwerp had van de club en Mark Van Bommel de toestemming gekregen om iets vroeger te vertrekken vanuit Oostenrijk. Hij trad namelijk in het huwelijksbootje met zijn verloofde. Zo kreeg hij een aantal dagen vrij om volgende week terug aan te pikken om de Supercup tegen KV Mechelen voor te bereiden. De 36-jarige doelman kwam vorige zomer over van het Griekse Apollon Smyrnis en moest zich tevreden stellen als doublure van de ongenaakbare Jean Butez. Verhulst heeft bij Antwerp nog een contract tot het einde van het seizoen.