OFFICIEEL: Brecht Dejaegere gaat Lionel Messi afstoppen

De kogel is door de kerk en Brecht Dejaegere is officieel en speler van Charlotte FC. Hij kan alvast uitkijken naar een leuke opdracht tegen één van de allergrootsten die het voetbal ooit heeft gekend.

Dejaegere was einde contract bij Toulouse en had verschillende mogelijkheden. Zo kon hij terugkeren naar de Jupiler Pro League want er was concrete interesse van zowel Anderlecht als Standard. Hij koos er echter voor om een langdurig contract (3 jaar) te ondertekenen in de MLS.

Hij heeft alvast heel veel zin in. Dit liet hij weten op Twitter. “Ik kan niet wachten om eraan te beginnen”, schrijf hij. Hij krijgt eind augustus alvast een moment op zich te tonen want dan moet Charlotte FC op bezoek het Inter Miami van Lionel Messi.

Een opdracht op het lijf gegoten van de 32-jarige Dejaegere. Hij staat gekend als een echte pitbull op het veld die zijn tegenstander niet loslaat. Dit bewijst ook de cijfers want in 421 officiële professionele wedstrijden kreeg hij 69 keer een gele kaart onder zijn neus geschoven.