'Het is Liverpool menens: Rode Duivel staat bovenaan het lijstje'

Kersvers Rode Duivel en sterkhouder bij Southapton, Roméo Lavia, staat op een zucht van een transfer naar een absolute topclub. Er wordt al onderhandeld tussen de speler en de club.

Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City en Liverpool aasden de voorbije weken allemaal op Roméo Lavia. En het is Liverpool die het zal gaan halen.

De 19-jarige verdedigende middenvelder moet er de opvolger gaan worden van Jordan Henderson. Die trekt het Saoedische Al-Ettifaq en ziet er zijn loon van 8 naar 40 miljoen euro per jaar stijgen.

Jürgen Klopp is zeer gecharmeerd door Rode Duivel Roméo Lavia. De 19-jarige middenvelder heeft nog een contract van vier jaar bij Southampton, maar bij een goed bod mag hij vertrekken. Dit mede omdat Lavia ook niet wil uitkomen in The Championship komen seizoen.

Liverpool

Liverpool wil hem heel graag aanwerven, want het wil na een vijfde plek vorig seizoen opnieuw hoger mikken. Daarbij horen heel veel mogelijke versterkingen.

Met Alexis Mac Allister hebben ze al versterking op het middenveld gekocht, maar daar mogen dus nog anderen bij. Lavia wordt de volgende inkomende transfer als alles goed afloopt.