OFFICIEEL: West Ham-sterkhouder wordt duurste Engelse speler ooit, Londense club bevestigt vertrek middenvelder

Voor maar liefst 122 miljoen euro trekt de middenvelder van West Ham naar Arsenal. Lange tijd toonde ook Manchester City interesse in de 24-jarige Engels international, maar die trokken uiteindelijk de stekker uit de onderhandelingen.

Declan Rice wordt dus een ploegmaat van Sambi Lokonga en Leandro Trossard bij The Gunners. Bij West Ham kende hij vorig seizoen een mooi orgelpunt, door de Conference League te winnen ten koste van het Italiaanse Fiorentina. Rice speelde in totaal 245 wedstrijden voor The Hammers en groeide uit tot een absolute sterkhouder en kapitein bij de Londense club.

De defensieve middenvelder wordt vandaag officieel voorgesteld bij Arsenal. Hij steekt Jack Grealish voorbij als duurste Engelse speler ooit. Manchester City betaalde twee zomers geleden 117 miljoen euro voor Grealish.

BREAKING: West Ham United can confirm that agreement has been reached for Declan Rice to leave the Club for a British record transfer fee. ✍️ pic.twitter.com/88MJcocZdK