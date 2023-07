Vanzeir geeft Rode Duivels nog niet helemaal op: "Die deur staat nog op een kiertje, denk ik"

Dante Vanzeir verruilde in februari Union voor New York Red Bulls. De MLS staat dan misschien niet zo hoog aangeschreven, maar de spits geeft zijn kansen voor de Rode Duivels nog niet op.

"Die deur staat nog op een kiertje, denk ik", hoopt de Belgische spits voor Humo. "Ik weet niet of de bondscoach naar de MLS kijkt, maar daar hou ik geen rekening mee."

Op dit moment is Vanzeir daar echter niet mee bezig. "Op dit ogenblik is de nationale ploeg geen hoofddoel: de concurrentie is groot en ik leef van dag tot dag. Doe ik het goed, dan komt de beloning wel vanzelf."

Ondanks het feit dat de MLS niet zo hoog aangeschreven staat, is de voormalige Union-speler wel enthousiast over de competitie. "Het is wel de snelst groeiende competitie, en één die me op het lijf geschreven is. Het niveau is nog niet te vergelijken met dat in Europa, dat weet ik ook wel. Maar als ik naar een middenmoter in een grote competitie was gegaan, bestond de kans dat ik op de bank verzeilde. Dan was ik een jaar kwijt. Hoeveel spelers zijn er niet van wie je achteraf niets meer hoort? Nu spéél ik, leer ik bij en word ik beter."