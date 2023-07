'Club uit Serie A wil middenvelder wegplukken bij Genk'

KRC Genk werd afgelopen seizoen nipt tweede in de Jupiler Pro League. Voor het nieuwe seizoen hebben ze steile ambities.

De Genkenaars hebben al vier nieuwkomers weten aan te kondigen en zouden eerstdaags nummer vijf in huis kunnen halen. Dat heeft ook coach Vrancken bevestigd.

Ondertussen is het natuurlijk ook uitkijken naar mogelijke uitgaande transfers, want heel wat van de spelers worden genoemd in de wandelgangen. Zo ook Aziz Ouattara.

© photonews

De defensieve middenvelder is nog maar anderhalf jaar bij Genk en werd voor zo'n twee miljoen euro gekocht. Echt doorzetten lukte nog niet bij de Limburgers.

2026

Als invaller maakte de middenvelder wel af en toe de nodige indruk, maar bij Genk lijken ze een transfer niet uit te willen sluiten. Toch niet als het juiste bedrag op tafel komt te liggen.

Bologna is volgens Italiaanse media alvast geïnteresseerd, maar er zouden nog andere teams zijn die wel wat zien in hem. Met een contract tot juni 2026 heeft Genk geen haast om hem van de hand te doen.