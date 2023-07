Opgepast: 'Duitse topclub wil absolute sterkhouder bij Genk weghalen'

Mike Trésor is één van de spelers die KRC Genk deze zomer wellicht kwijt speelt. Toch wil de kersverse Rode Duivel niet zomaar vertrekken om te vertrekken. Nu is er wel een concrete piste op komst die doet duizelen.

Mike Trésor beleefde een absoluut topseizoen met KRC Genk. Zijn 24 assists zorgden ervoor dat hij twee prijzen wist te verzamelen dit seizoen. Hij pakte de Ebbenhouten Schoen en werd ook Profvoetballer van het Jaar.

De interesse uit het buitenland is dan ook bijzonder groot. Eerder aanbiedingen van onder meer Crystal Palace en Lille werden van tafel geveegd door de assistenkoning en KRC Genk.

De transferwaarde van Mike Trésor is volgens Transfermarkt ondertussen gestegen naar liefst vijftien miljoen euro. Genk zou liefst van al 25 miljoen of meer willen vangen.

Leipzig

Trésor ligt nog twee jaar onder contract in de CEGEKA-Arena, dus is er nog vanalles mogelijk voor de winger. Maar nu is er dus een nieuw aanbod.

Volgens Sacha Tavolieri zou ook RB Leipzig geïnformeerd hebben voor Mike Trésor. De Duitse topclub wil ook Xavi Simons huren, maar wil nog meer aanvallend geweld. Misschien dat speler en Genk hier wél oren naar hebben ...