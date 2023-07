Ex-trainer van een rivaal uit Jupiler Pro League zegt waar het op staat over de nieuwe doelman van Anderlecht

Anderlecht staat op het punt een nieuwe doelman binnen te halen. Een ex-trainer uit de Jupiler Pro League kent hem maar al te goed.

De 30-jarige Dupé komt in principe transfervrij naar het Lotto Park. "Ik denk dat Anderlecht de juiste keuze gemaakt heeft", zegt Philippe Montanier, ex-trainer van Standard, in HLN. "Maxime was me al opgevallen toen hij tweede doelman was bij Nantes en ik trainer was bij Rennes. Hij speelde een paar wedstrijden en ik vond hem veelbelovend."

Uiteindelijk werkten de twee samen bij Toulouse. "In mijn periode keepte hij twee topseizoenen." Zijn naam werd ook in verband gebracht met andere ploegen. "Ik ben ervan overtuigd dat hij in Frankrijk kon blijven. Maar er zijn weinig clubs die een doelman zoeken - de markt is heel gesloten."

In elk geval is er met het imago van Dupé helemaal niets mis. "Hij staat hier hoog aangeschreven. Hij is goed op de lijn en uitstekend met zijn voeten. Maar Maxime is vooral iemand op wie je altijd kan rekenen", looft Montanier het karakter van Maxime Dupé. "Een leider. Heel betrouwbaar én betrokken."

Om zich tot leidersfiguur te ontpoppen, zijn er niet altijd veel woorden nodig. "Hij was mijn vice-aanvoerder. Zonder veel te praten, drukte hij wel zijn stempel in de kleedkamer. Hij onderhandelde bijvoorbeeld de premies."