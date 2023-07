Hendrik Van Crombrugge blijft het met klasse doen

Hendrik Van Crombrugge is na vier jaar trouwe dienst niet langer doelman van RSC Anderlecht. In die jaren was hij een echte klassespeler. Zeker ook naast het veld.

Hendrik Van Crombrugge. Ze gaan hem missen bij RSC Anderlecht. Of toch minstens de supporters, want vier jaar lang was hij van waarde voor zijn team.

De goalie speelde 120 wedstrijden voor paars-wit en was zeker niet incontournable gedurende zijn jaren bij paars-wit, maar heeft altijd zijn shirt met veel eer gedragen.

Het afscheidsjaar was er eentje in mineur, want hij werd op de bank gezet ten voordele van Bart Verbruggen. Dat leverde paars-wit heel wat miljoenen op ondertussen.

Maar toch: zelfs toen hij op de bank zat, bleef Van Crombrugge een voorbeeld. Als hij fouten maakte, dan stopte hij zich nooit weg. De communicatie zat altijd perfect.

Patron

Hij gaf zijn ervaring ook mee aan Verbruggen en was zo de mentor van de man die zijn plaats had afgepakt. En zelf had hij ook heel wat talent - dat weten we nog van in zijn periode bij KAS Eupen.

Als echte patron nam hij meermaals zijn verantwoordelijkheden op. Af en toe moest hij het doen met heel wat jonkies voor hem op het veld. Als een echte kapitein bleef hij voorop gaan. Kan hij dat nu ook bij Genk? We wensen hem alvast veel succes.