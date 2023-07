OFFICIEEL: STVV helemaal met het hoofd in de Wolke na liefdesverklaring en toch verlengd verblijf na aflopen contract

Dan toch een verhaal met een mooie uitkomst. Zo gaat dat bij een liefdesverklaring. STVV en Wolke Janssens kondigen aan dat ze samen verder gaan, ondanks dat het vorige contract van de speler al is afgelopen.

De 28-jarige verdediger staat al sinds de zomer van 2016 op de Truiense loonlijst. Zijn contract liep begin deze maand af. Tijd om elk zijn eigen weg te gaan, denk je dan. Niets van dat: Janssens heeft bij STVV een nieuwe overeenkomst getekend voor nog eens drie seizoenen.

"Het aflopen van mijn contract was voor mij een moment om de pauzeknop in te duwen en na te denken over de toekomst. Er kwamen de jongste weken voorstellen uit binnen – en buitenland. Maar uiteindelijk heb ik niet voor het avontuur of voor het geld gekozen, maar voor het gevoel. STVV is de club van mijn hart", verkondigt Janssens.

Door hem opnieuw vast te leggen, verzekeren ze zich bij de Kanaries van een speler die het DNA van de club belichaamt. Een belangrijk signaal naar de supporters. "Ik voel me thuis op Stayen en wil niets liever dan het jubileumseizoen in geel-blauw meemaken", is Janssens zeker van zijn stuk.