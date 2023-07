Standard wil één van zijn vaste waarden zeker niet laten gaan en voert hoognodige gesprekken over een nieuw contract

Er zijn bij Standard nog wel enkele knopen door te hakken. Het is bijvoorbeeld zo dat vaste waarde Merveille einde contract is.

Volgens La Dernière Heure zijn de onderhandelingen tussen de verdediger en de Rouches opgestart. Dat is niets te vroeg, want de vorige overeenkomst met de man die al sinds 2017 op Sclessin vertoeft, is afgelopen. Bokadi heeft eerder al wel verklaard liefst bij Standard te willen blijven.

Gewaardeerd voor inzet

Ook Standard wil nu vol gaan voor een contractverlenging van de 27-jarige Congolees, die door zijn inzet op het veld op een goed blaadje staat bij de supporters. De wil is dus langs beide kanten aanwezig, nu is het aan speler en club om een akkoord te bereiken.

Na een uitleenbeurt van een half jaartje werd Bokadi eind juni 2017 definitief overgenomen van TB Mazembe, zijn enige vorige club.