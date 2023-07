Telefoontje van Vincent Kompany tevergeefs: deze stroomversnelling is doorslaggevend in transferdossier Aster Vranckx

Aster Vranckx is nog altijd maar 20, maar een doorbraak internationaal is nu wel aan de orde. Kompany had hem graag onder zijn hoede gehad. Desondanks gaat het PSV worden.

Dat is geen verrassing. De jonge Rode Duivel werd al in Eindhoven gespot en volgens L'Équipe heeft PSV de laatste dagen grote stappen voorwaarts gezet om de ex-speler van KV Mechelen binnen te halen. Het biedt zijn huidige club Wolfsburg een transferbedrag van 12 miljoen euro, plus bonussen. Een 'njet' voor Kompany Een gelijkaardig bod werd gedaan door Burnley, dat ook nog stevig aan zijn mouw trok. Vincent Kompany heeft Aster Vranckx zelf ook nog gebeld, in een poging om hem te overtuigen om alsnog naar de Engelse promovendus te komen. Toch lijkt alles er op te wijzen dat PSV de volgende ploeg gaat worden van de middenvelder, die in Wolsburg nog tot 2025 onder contract ligt. Het afgelopen seizoen maakte Aster Vranckx op huurbasis door bij het Italiaanse AC Milan.