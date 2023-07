Wat nu? Nieuwe enorme domper voor Romelu Lukaku in heikel dossier

Romelu Lukaku is volgens diverse aan het spreken met Juventus Turijn over een mogelijke overstap naar de Oude Dame. Bij Internazionale en Chelsea moet hij namelijk niet meer op kansen rekenen. En nu is er een nieuwe domper.

Vorig seizoen waren de relaties tussen Romelu Lukaku en de fans van Juventus bijzonder gespannen. Het was dus engiszins raar te noemen dat Big Rom een overstap naar Turijn overweegt.

De analisten en de Italiaanse pers waren duidelijk: een move die je niet doet. En ook de fans van Juventus lieten zich laatdunkend uit over de zaak. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Zowel Internazionale als Chelsea willen hem niet meer en nu heeft Big Rom mogelijk een nieuwe domper gekregen. Want: ook Juventus Turijn lijkt hem niet te gaan halen.

De nieuwe technisch directeur van de Oude Dame Cristiano Giuntoli heeft zich duidelijk uitgelaten in de Italiaanse pers over de zaak. Volgens hem komen er simpelweg geen nieuwe spelers. En dus ook niet Lukaku.

Geen nieuwkomers?

"We spreken met verschillende mensen en ploegen en de kranten schrijven maar wat ze willen. We zijn ervan overtuigd dat we een zeer competitieve ploeg hebben en dus spreek ik eerder over een mercato die zo goed als over is dan eentje die nog moet beginnen."

"We hebben al veel spelers en we weten hoeveel competities we moeten betwisten. Op dit moment spreken we enkel over spelers die gaan vertrekken", aldus Giuntoli.