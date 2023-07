Lukaku zit met een probleem: fans Juventus hebben duidelijke boodschap

Romelu Lukaku is aan het spreken met Juventus Turijn over een mogelijke overstap naar de Oude Dame. En dat bevalt eigenlijk quasi niemand.

Vorig seizoen waren de relaties tussen Romelu Lukaku en de fans van Juventus al bijzonder gespannen. Het is zelfs raar te noemen dat Big Rom een overstap naar Turijn overweegt.

Los van de sfeer tussen inwoners en supporters uit Turijn en Milaan zijn er ook de racistische gezangen geweest. Begin april werd Lukaku nog uitgesloten na een reactie daarop in een bekerwedstrijd.

I tifosi della #Juventus presenti davanti al J Medical: "Noi #Lukaku non lo vogliamo" pic.twitter.com/v6l9fmIGIG — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) July 17, 2023

Voor polemiek zorgt het nu sowieso al. Ook de kranten snappen niets van de mogelijke move van de Rode Duivel.

171 supporters van Juventus hebben een stadionverbod gekregen na de hetze tegen Internazionale. Als het van de supporters afhangt is het dan ook duidelijk: "Lukaku, we willen hem niet. Noi Lukaku non lo vogliamo."