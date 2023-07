OFFICIEEL: Promovendus RWDM heeft een nieuwe middenvelder beet

RWDM is al aan een nieuwe versterking toe. Het heeft namelijk Shuto Abe gehaald, een Japanse middenvelder. Hij tekende voor 3 seizoenen.

De promovendus blijft actief op de transfermarkt. Na de komst van Guillaume Hubert en Alexis De Sart is er nu ook de komst van Shuto Abe.

Abe tekende voor 3 seizoenen en komt over van FC Tokio. Daar speelde de 25-jarige middenvelder de afgelopen 3 seizoenen. RWDM verwacht dat hij al topfit zal zijn, want het seizoen in Japan is al begonnen.

Bij RWDM kijken ze al uit naar hun nieuwe aanwinst. "Abe is een aanvallende middenvelder die het team heel wat intensiteit kan bezorgen", klonk het op de website van de club.