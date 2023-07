Opnieuw een speler weg? Beerschot staat dicht bij transferrecord

Beerschot werd afgelopen seizoen derde in de Challenger Pro League. Wat het in het nieuwe seizoen gaat worden is nog onduidelijk. Er werden wel al heel wat (uitgaande) transfers gedaan.

En het is zeker nog niet gedaan met uitgaande transfers. De leegloop duurt klaarblijkelijk nog een beetje verder. Sommige aanbiedingen zijn nu eenmaal niet te weigeren. Zo ook niet die op de linksbuiten Nökkvi Thórisson. Afgelopen seizoen maakte de IJslandse nieuwkomer in loondienst van De Mannekes indruk, met onder meer acht goals en drie assists in dertig wedstrijden. 1 miljoen? Dat is ook de internationale scouts niet ontgaan en zo gaat Thórisson van nobele onbekende naar toptransfer. En misschien zelfs recordtransfer. St Louis City zou namelijk volgens Het Nieuwsblad ongeveer een miljoen euro veil hebben voor de 23-jarige linksbuiten. Sinds de wedergeboorte van Beerschot werden geen dergelijke deals gedaan. Er is wel haast bij de zaak, anders gaat de deal niet door.