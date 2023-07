Hazard, Meunier, ...: welk perspectief is er voor de Belgen van Borussia Dortmund?

Er zou wel eens heel wat kunnen gebeuren bij Borussia Dortmund deze zomer. En daarbij komen mogelijk ook heel wat Belgische dossiers in een stroomversnelling.

Een emotionele rollercoaster was het op de laatste speeldag van het seizoen, toen Dortmund de titel alsnog door de vingers zag glippen. Wat gaat er deze zomer gebeuren bij de Borussen?

Toekomst?

Thorgan Hazard werd genoemd bij Club Brugge en Antwerp, maar krijgt ondertussen zijn kans bij Dortmund in de voorbereiding en zou uiteindelijk gewoon kunnen blijven. Dat laat zijn entourage ook weten in La Dernière Heure.

Voor Thomas Meunier is het dan weer duidelijk dat er een oplossing gezocht moet worden. Na vijf jaar komt hij in zijn laatste contractjaar en dus is het een laatste kans om te cashen. Club Brugge werd genoemd, maar een deal is er nog lang niet.

Den dan is er ook nog het geval Julien Duranville. Hij heeft nog niet veel matchritme kunnen opdoen en zou misschien kunnen worden uitgeleend.

Toch denkt de club aan hem en zien ze een grote toekomst in hem. Hij krijgt dus zeker zijn plekje in de kern.