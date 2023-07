Simon Mignolet hard voor ex-coach die Club 'tijd heeft doen verliezen': "Een bepaalde visie die niet paste bij ons"

Mignolet (35) blikte voor Het Nieuwsblad nog eens terug op het woelige seizoen bij blauw-zwart. Daarin is hij hard voor een iemand in het bijzonder.

"We zaten al in een crisissituatie, en daarna hebben we nog tijd verloren door iemand aan te stellen met een bepaalde visie die niet paste bij ons. En die de competitie totaal niet kende", heeft hij het over Scott Parker, die in het midden van vorig seizoen overnam bij de Bruggelingen.

De Engelsman werd na een paar maanden alweer de laan uitgestuurd bij Club. In totaal wist hij maar 2 van zijn 12 wedstrijden winnend af te sluiten. Rik De Mil nam tot het einde van het seizoen over.

Gezien de omstandigheden, vindt Mignolet dat de de intussen assistent-coach van Club het al bij al goed gedaan heeft. "Uiteindelijk is het - gezien de omstandigheden - nog een verdienste dat we Play-Off 1 gehaald hebben", besluit hij.