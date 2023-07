Transferoorlog op komst? 'Club Brugge en Genk hebben dezelfde parel op het oog en willen Ajax aftroeven'

Club Brugge en Genk willen zich graag versterken. Nu en met het oog op de toekomst. En dat levert al eens interne strijd op.

Zowel Club Brugge als KRC Genk hebben volgens Turkse media interesse getoond in Semih Kilicsoy. Dat is een groot Turks talent.

De 17-jarige spits van Besiktas scoort zowat in twee wedstrijden op drie bij de U19 van Besiktas. In eigen land wordt er veel van hem verwacht.

Kapers op de kust

Met Ajax Amsterdam is er een ferme kaper op de kust uit Nederland, terwijl er ook uit andere West-Europese landen veel interesse is.

Of hij bij Club Brugge en Genk meteen in de A-kern zou belanden? Dat is niet te verwachten. Ervaring opdoen in de Challenger Pro League bij de beloften zou wél een interessante tussenstap kunnen zijn.