Ex-speler Zulte Waregem (en broer van) trekt naar ... Luxemburg

Jonathan Benteke zat al heel wat maanden zonder ploeg na een Amerikaans avontuur. Nu heeft hij een nieuwe ploeg gevonden.

Jonathan Benteke speelde enkele maanden voor Loudoun United, de B-ploeg van het DC United van grote broer Christian. Daar gingen ze echter niet met hem door.

En dus moest de jongere broer (28 ondertussen) op zoek naar een nieuwe ploeg. Volgens Walfoot heeft hij die ondertussen gevonden.

Pétange

Benteke trekt naar het Luxemburgse Titus Pétange, dat vorig jaar vierde werd in de Luxemburgse competitie. Een nieuw avontuur dus voor de aanvaller.

In het verleden speelde hij bij onder meer Wezet en Zulte Waregem in ons land, maar ook bij onder meer Omonia Nicosia en Oldham. En nu dus in Luxemburg.