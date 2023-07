Alle waanzin voorbij! 'Saoedische topclub wil alle plafonds doorbreken om Mbappé één seizoen binnen te halen en vervolgens gratis naar deze club te laten vertrekken'

Gekker moet én kan het niet worden. Al Hilal SFC wil Kylian Mbappé naar Saoedi-Arabië halen. De constructie is simpelweg té zot voor woorden.

CBS Sports weet dat Al Hilal SFC zich in de strijd om Kylian Mbappé heeft geworpen. En het is de Saoedische club meer dan menens. Ze willen de Franse sterspeler voor amper één seizoen en voor héél véél geld naar de woestijn halen.

Het moet gezegd: Al Hilal heeft erover nagedacht. Eerst en vooral wil de Saoedische topclub PSG overtuigen door maar liefst driehonderd miljoen euro te betalen voor Mbappé. Het spreekt voor zich dat geen enkele andere club van plan is om zo'n bedrag op te hoesten voor een speler die slechts één jaar contract heeft.

Maar Al Hilal heeft ook aan de wensen van Mbappé gedacht. De Franse ster kan in de woestijn een contract voor één seizoen tekenen. Zijn loonstrookje: zevenhonderd miljoen euro. Oftewel: een slordige dertien miljoen euro (!) per week.

Héél véél geld verdienen én naar Real Madrid

Op die manier passeert Mbappé langs de kassa, is hij de koning te rijk in Saoedi-Arabië en... kan hij volgend seizoen transfervrij de overstap maken naar Real Madrid. Realiteit of larie? We wilden jullie dit gerucht alvast niét onthouden.