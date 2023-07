Bijzonder ambitieus Cercle Brugge zit met één tergend grote vraag voor de start van de competitie

Een nieuwe jaargang van onze voetbalcompetitie dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: Cercle Brugge.

Vorig seizoen

Cercle had het in het begin van het seizoen bijzonder moeilijk om te scoren. Het kostte het hoofd van Dominik Thalhammer, nadat groen-zwart tegen KVO dan ook nog een dubbele voorsprong uit handen gaf. Miron Muslic blies een nieuwe wind in het systeem van fel druk zetten. Een spektakelzege op het veld van Gent zette de trein op de rails.

Zeker in Jan Breydel werden de fans verwend en waren nederlagen zeldzaam. Cercle trok wel vaak aan het kortste eind bij scheidsrechterlijke beslissingen, maar plaatste zich op de valreep nog voor de Europe play-offs. Het gaf in die play-offs Westerlo en Standard nog een bolwassing en eindigde na een erg knap seizoen mooi zesde.

© photonews

Transfers

De jaren van Dino Hotic in een Cercle-shirt zijn voorbij na diens verhuis naar Poznan en Vanhoutte opteerde voor een transfer naar Union. Ook Cassaert en Kanouté vertrokken, het is nog naar een oplossing zoeken voor Didillon en Torres. Marcelin, Majecki en Sousa zwaaien in principe ook uit door het einde van hun huurperiode.

Op vlak van inkomende transfers is er gewerkt op de verbreding van de kern en ook nog maar eens op verjonging. Nils De Wilde (ex-RSCA Futures), de Ecuodoriaan Minda en Jordan Semedo (Monaco-huurling) zijn allen pas 20. Doelman Maxime Delanghe, die overkomt van Lierse Kempenzonen, is ook nog maar 22.

Voorbereiding

Bij Cercle zullen ze wel blij zijn dat uitslagen uit de voorbereiding niet alles zeggen, gezien de 2-0-nederlaag tegen Servette en rammeling die het kreeg van het Lille (7-2). Tegen zusterclub Monaco werd dan weer met 3-0 gewonnen, al is het de vraag of dat dan niet meer iets zegt over het elftal waar de Fransen mee voor de dag kwamen.

Vooruitzichten

De zesde plaats van vorig seizoen zorgt er voor dat de ambitie zeker niet verminderd is bij de Vereniging. Door het nieuwe format zou het de Champions' play-offs halen als die prestatie geëvenaard kan worden. Die hoop leeft, al wordt het allesbehalve gemakkelijk alleen al door het vertrek van Vanhoutte en Hotic.

© photonews

Dan is er nog dé hamvraag: wat gebeurt er met Ueda? De Japanner kan uit het niets een goal maken en was vorig seizoen vaak beslissend. Cercle hoopt op een jackpot van minstens 10 miljoen euro voor zijn aanvaller. Als die effectief vertrekt, tast dat wel ongetwijfeld het scorend vermogen aan. Een mes dat langs twee kanten snijdt.