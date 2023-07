DONE DEAL: zoveelste wending voor Anderlecht-speler, die nu toch vertrekt

Brian Riemer hakte begin deze maand een aantal knopen door en liet een paar spelers naar de B-kern verkassen. Daarna gebeurde er nog heel wat, nu is er nieuws.

Bogdan Mykhaylichenko moest begin juli een week apart trainen op Neerpede. Voor hem leek er geen toekomst meer te zijn in Anderlecht.

Een weekje later werd hij alsnog gebruikt in de A-kern. Bedoeling was da Riemer hem in de voorbereiding een paar keer zou testen en tegen de start van het nieuwe seizoen een (definitieve) knoop zou doorhakken.

Die knoop is inmiddels doorgehakt. En het levert ook meteen nieuws op, want de verdediger vertrekt nu dan toch bij paars-wit.

De Oekraïense linksachter gaat aan de slag bij het Kroatische Dinamo Zagreb. "Veel plezier en succes in je verdere carrière", klinkt het onder meer.

Bogdan Mykhaylichenko maakt de definitieve overstap naar Dinamo Zagreb. Bonne chance pour la suite de ta carrière, Mykha. 🟣⚪️ pic.twitter.com/WhwAtN1ZWX — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 24, 2023