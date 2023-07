Haalbaar, toch? Club Brugge en KAA Gent weten wat hen te wachten staat in volgende voorronde Conference League

In het Zwitserse Nyon werd maandagmiddag geloot voor de derde voorronde van de UEFA Conference League. In de potten ook Club Brugge en KAA Gent.

Club Brugge en KAA Gent moeten zich de komende twee weken proberen te plaatsen voor de derde voorronde in de Conference League. Tegenstanders van dienst zijn de komende twee donderdagen respectievelijk Aarhus en Zilina.

Bij plaatsing voor de volgende ronde, weten we nu ook al wie daar de mogelijke tegenstanders zullen zijn. Op maandagmiddag werd om 14 uur daarvoor geloot.

Haalbare kaarten

KAA Gent zal het eerst thuis moeten opnemen tegen het Noord-Ierse Linfield FC of het Poolse MKS PogoŇĄ Szczecin. Voor Club Brugge is er ook eerst een thuismatch, tegen het Ierse Dundalk of het IJslandse KA Akureyri.

De wedstrijden zullen gespeeld worden op donderdag 10 en donderdag 17 augustus, tenzij anders bepaald zou worden door bepaalde voorwaarden. De twee weken daarna volgen de eventuele play-offs.