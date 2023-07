Racing Genk-coach Wouter Vrancken klaar en duidelijk over terugkeer van Paul Onuachu

Keert Paul Onuachu deze zomer terug naar Racing Genk? Wouter Vrancken is duidelijk.

Paul Onuachu vertrok op 31 januari van Racing Genk naar het Engelse Southampton voor zo'n 18 miljoen euro. Genk had afspraken gemaakt met de Nigeriaanse topschutter en liet hem naar Engeland vertrekken.

Maar bij Southampton vond Onuachu zijn draai nog niet echt. Hij speelde er 11 wedstrijden, maar moest vooral tevreden zijn met invalbeurten. De Nigeriaan kon ook nog niet scoren in Engeland en Southampton degradeerde uit de Premier League.

Onuachu kost te veel

Er gingen dan ook al geruchten over een terugkeer naar Racing Genk, maar Wouter Vrancken is duidelijk. "Dat hangt van hem af, hé", zegt hij bij HLN. Vooral de 18 miljoen euro waarvoor Onuachu is verkocht, is een probleem voor Genk.

"Het komt erop neer dat we niet in die categorie willen gaan handelen, neen." Genk betaalde zo'n 5,2 miljoen euro voor Bonsu Baah. "Maar dat is zowat de grens voor ons. Antwerp en Club kunnen naar het dubbele daarvan gaan."