'Volgende aanwinst van Anderlecht reist momenteel af naar België'

Met Kasper Dolberg, Louis Patris en doelman Maxime Dupé maakte Anderlecht al drie aanwinsten voor het nieuwe seizoen bekend. Er waren heel wat geruchten over andere aanwinsten, maar er kwam nog niets concreet uit de bus. Maar dat zou nu weleens kunnen veranderen.

Want de Engelse flankspeler Tudor Mendel-Idowu (18) lijkt nu echt op weg naar Anderlecht. Barcelona had al een akkoord voor transfervrije komst van Mendel, maar Anderlecht kaapt de transfer nu. Ook Fabrizio Romano bevestigde dat dinsdag.

Volgens Het Nieuwsblad is de Engelsman al op weg naar België om zijn medische testen af te leggen en een contract te ondertekenen. Bij Anderlecht zou een contract voor vier jaar klaarliggen voor Mendel-Idowu.

Anderlecht, on the verge of completing hijack to sign former Chelsea gem Tudor Mendel as free agent 🟣✨ #transfers



Barcelona had verbal agreement done to sign Tudor and send him to Barça Atletic but Anderlecht are now ahead confident to get it signed.



Deal at final stages. pic.twitter.com/RdL1s6cBP1