Code rood - Vanhaezebrouck maakt meteen ontluisterende wiskundige berekening: "Min negen, plus vier ... dat is min vijf"

Hein Vanhaezebrouck begint met KAA Gent op donderdagavond aan het Europees avontuur met een wedstrijd tegen het Slowaakse Zilina. Op zijn persconferentie heeft de coach van de Buffalo's al eens flink aan de alarmbel getrokken.

Eerst het goede nieuws: bij de Buffalo's is quasi iedereen fit. Kandouss sloot later aan en heeft nog een achterstand - hij zal op de bank zitten tegen Zilina.

En ook van Laurent Depoitre nog geen spoor na zijn zware blessure, eind vorig jaar opgelopen. Maar verder is dus iedereen van de partij. "Dat is een meevaller, want anders zaten we al dik in de problemen."

© photonews

Hein Vanhaezebrouck gaat ook dit seizoen geen blad voor de mond nemen. Dat was op Europese persconferentie één van het seizoen ook alweer duidelijk.

Alle linies

"Min negen, plus vier ... Dat geeft min vijf", ziet hij de situatie qua aantal vertrekkers en aanwinsten ook duidelijk. De nieuwe eigenaar - hij werd ook voorgesteld in de Ghelamco Arena - zal soelaas moeten brengen.

"We zoeken een spits, maar we hebben al drie hele goede lopen. Dus de nood is op andere plaatsen groter", aldus nog de oefenmeester van de Buffalo's.