'Stevige, lekkere opsteker voor Club Brugge in nu al cruciaal Europees duel'

Club Brugge neemt het donderdagavond op tegen Aarhus in de tweede kwalificatieronde van de Conference League. Meteen een belangrijk duel.

Club Brugge werd pas vierde afgelopen seizoen en moet dus vroeger dan de voorbije jaren de Europese wei in. Falen tegen het Deense Aarhus is uit den boze.

De groepsfase van de Conference League halen is eigenlijk het absolute minimum voor een ploeg met de standing van blauw-zwart. Ze zullen in alle voorrondes dan ook reekshoofd zijn en zelfs voor de groepsfase is dat het geval.

20.000 fans

Voor de match tegen Aarhus is er alvast goed nieuws. Het Laatste Nieuws is te weten gekomen dat het stadion aardig gevuld zal zijn.

Niet minder dan 20.000 supporters komen donderdagavond naar de eerste wedstrijd met inzet van Club Brugge. Een interessant aantal, zoveel is duidelijk. Kan het helpen op weg naar een eerste belangrijke overwinning?