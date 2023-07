📷 Barça doet monden openvallen met heerlijk nieuw shirt als ode aan Johan Cruijff

FC Barcelona heeft het nieuwe uitshirt gepresenteerd voor het komende seizoen. De Catalaanse grootmacht kiest opnieuw voor wit.

Maar vooral: het shirt is een eerbetoon aan wijlen Johan Cruijff. Het nieuwe shirt is immers gebaseerd op het witte shirt waarmee Barça - onder leiding van de geniale Nederlander - in de jaren zeventig furore maakte.

Net zoals toen is het een maagdelijk wit shirt - de fans hebben het bij momenten moeilijk met zo'n Madrileense uitrusting - waarbij de clubkleuren aanwezig zijn op de mouwen. Verder wordt het shirt héél simpel gehouden.

"Het shirt is een eerbetoon aan Cruijff", laat Barcelona weten via de officiële kanalen. "Het is niet meer dan logisch dat we hem ook na het overlijden blijven herdenken. Johan is de man die Barça een speelstijl en filosofie heeft gegeven."