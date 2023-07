Bossut heeft het lastig met manier hij Zulte Waregem moést verlaten en verrast met uitspraak: "Met Leye was ik er nu nog keeper"

Zulte Waregem jaagt dit seizoen op een onmiddellijke terugkeer naar de Jupiler Pro League. Het wordt tevergeefs zoeken naar een spoor van Sammy Bossut aan de Gaverbeek. Het boegbeeld spreekt voor het eerst over zijn vertrek.

Zulte Waregem, Sammy Bossut en boegbeeld. Niemand gaat tegenspreken als we de drie termen in één zin gebruiken. De doelman verdedigde tussen 2007 en 2023 de clubkleuren van Essevee. Ondertussen koos hij voor een terugkeer naar de bakermat: KRC Harelbeke.

"Ik had andere aanbiedingen", begint Bossut zijn verhaal in Het Nieuwsblad. "Zo heb ik enkele weken meegelopen bij Club Brugge. Maar ik denk dat Racing Harelbeke de juiste keuze is. Hier kom ik opnieuw thuis en ben ik zeker van wat komen gaat."

Al wringt het vertrek - lees: de manier waarop - bij Zulte Waregem. "Het is niet verlopen zoals ik het had gewild. Olivier Deschacht heeft bij RSC Anderlecht iets soortgelijks meegemaakt, hé. Het was alleszins niet de manier hoe ik het zou doen met iemand met zo'n verdienste voor een club. Ik heb geen afscheid gekregen."

Bossut is overigens van mening dat hij zijn plaats wél nog heeft in de kern van Essevee. "Met Mbaye Leye als hoofdcoach was ik nu keeper bij Zulte Waregem. Hij heeft me vorig seizoen ook naast de ploeg gezet, maar met hem op de bank had ik wél nog een toekomst aan de Gaverbeek."

Dieptepunt

Toch wil de goalie enkel met positieve gevoelens terugkijken op zijn periode bij de fusieclub. "Eigenlijk kende ik maar één sportief dieptepunt en dat was de degradatie van vorig seizoen. Een allerlaatste strijd die we niet tot een goed einde hebben gebracht. Dat blijft voor mij het ergste."