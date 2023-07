Niets is wat het lijkt: 'Fredberg liet Mykhaylichenko gratis naar Zagreb vertrekken, maar Anderlecht kan op deze manier nog flink cashen op de Oekraïener'

RSC Anderlecht liet Bogdan Mykhaylichenko vertrekken naar Dinamo Zagreb. Opvallend: paars-wit incasseert geen transfersom meer voor de Oekraïener. Jesper Fredberg ging akkoord met een ingewikkeld bonussensysteem.

Bogdan Mykhaylichenko had dan wel nog een contract bij RSC Anderlecht, maar het was duidelijk dat de flankverdediger geen toekomst meer had bij paars-wit. Jesper Fredberg was dan ook vooral tevreden dat hij zijn loon van de balans kon schrappen.

Al kan Anderlecht via een bonussensysteem nog langs de kassa passeren voor de zevenvoudig Oekraïens international. Dat weet Transfermarkt. Per tien basisplaatsen incasseert de Belgische recordkampioen alvast 120.000 euro. Maar dat is niet alles.

Geen transfersom, wel bonussen

Ook de kwalificatie voor één van de Europese competities kan ervoor zorgen dat Dinamo Zagreb moet dokken. Op die manier brengt de flankverdediger wellicht nog één miljoen euro in het laatje. Zelf betaalde paars-wit destijds 500.000 euro voor de Oekraïener.