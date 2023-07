Jesper Fredberg legt uit waarom Kasper Dolberg voor hem echt geen dure Anderlecht-speler is

Kasper Dolberg is de nieuwe nummer 1 in de aanval bij Anderlecht. Jesper Fredberg haalde zijn landgenoot binnen en maakt ook duidelijk dat dat financieel te verantwoorden valt.

Anderlecht legde nochtans wel 5 miljoen euro op tafel bij Nice. Dat is toch al geen peanuts. Jesper Fredberg beargumenteert zijn redenering bij Sporza. "Hij kost veel, maar ik wil hem geen dure speler noemen", zegt hij over Dolberg. "We hebben een goeie deal kunnen sluiten."

Hongerig

Bovendien zijn ze er in Brussel van overtuigd dat ze de beste versie van Dolberg naar boven kunnen halen. "De voorbije twee jaar hebben we niet de Dolberg gezien de we kennen, maar we geloven dat hij bij het voetbal van Anderlecht past. Hij is een mobiele aanvaller, erg koel voor doel én hij is hongerig."

Dat laatste is aan vele dingen te merken. Eigenlijk aan zijn keuze om naar Anderlecht te komen alleen al. "Kasper had veel opties, maar hij heeft voor Anderlecht gekozen. Omdat hij zo hongerig is."